Seit 1895 bereits verschönert Swarovski bereits Handgelenke, Finger und Hälse mit funkelnden Kristallen. Das Familienunternehmen präsentiert edlen Schmuck, der eine Zierde für jede Frau ist. In aufwändiger Handarbeit werden die Kristall-Kunstwerke gefertigt. Jedes davon besticht durch viel Liebe zum Detail und einem besonderen Maß an Präzision. Es war das Jahr 1891, als Daniel Swarovski die Vision entwickelte, einen „Diamanten für alle“ zu fertigen. So entwickelte er eine Maschine, die alle anderen in Sachen präzisem Schleifen übertraf. So war es möglich, Kristalle völlig neu verarbeiten. Der Erfolg stellte sich schnell ein und von den Jazz Halls Amerikas bis zu den Pariser Couture Häusern wurde die Mode der Goldenen Zwanziger mit funkelnden Kristallen aufgewertet. Selbst in Filmen waren die Swarovski-Kristalle zu sehen, darunter „Blondinen bevorzugt“ und „Frühstück bei Tiffany“. Und spätestens als Marilyn Monroe dem US-Präsidenten sein Geburtstagsständchen in einer mit Swarovski-Kristallen besetzten Robe vorsang, wurden die kleinen Steinchen Kult.