Urlaub ist einfach die schönste Zeit des Jahres. Paare und Senioren, Familien oder auch Jugendliche genießen die Möglichkeiten, die Welt zu entdecken. Daher ist die Zielgruppe bei SWISS ganz besonders breit gefächert. Durch ein umfangreiches Angebot an Flügen in zahlreiche Teile der Welt möchte die Fluggesellschaft Reiselustige und auch Geschäftsreisende ansprechen. Doch es geht nicht ausschließlich um Reisende, die auf der Suche nach einem Flug in den Urlaub sind. Möglicherweise haben Sie bereits einen Flug gebucht, brauchen aber vor Ort noch ein Hotel. So können Sie über die Webseite eine Unterkunft in einem der SWISS-Hotels buchen und dafür einen SWISS-Gutschein nutzen.

Tipp: Gehören Sie zu den Reisenden, die gerne flexibel vor Ort sind, können Sie über SWISS einen Mietwagen buchen. Wählen Sie dafür aus, wo Sie den Mietwagen gerne abholen und wieder abgegeben möchten.

Sie können Flug, Hotel oder auch Mietwagen völlig unabhängig voneinander buchen. Dadurch spricht SWISS auch Individualreisende an, die gerne auf die Buchung einer Pauschalreise verzichten.