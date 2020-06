Die Anfänge von TALLY WEiJL reichen ins Jahr 1984 zurück, als Tally Elfassi-Weijl ihre ersten Fashion-Designs in einer kleinen Garage in der Schweiz entwarf. Mit kleinem Budget entwarf die Studentin in Eigenregie 12 Kollektionen im Jahr. Im eigenen Fiat wurde die Mode an Boutiquen und Modehäuser selbst ausgeliefert. Die Designerin war in der Lage, sehr schnell auf aktuelle Trends zu reagieren und diese in die Kollektionen einfließen zu lassen. Dies trug maßgeblich zum Erfolg der Marke bei. Schließlich wurde 1987 der erste eigene TALLY WEiJl Store eröffnet in der Schweiz. Dank Franchise-Partnern, konnte das kleine Unternehmen 1993 innerhalb der Schweiz stark expandieren. 1997 sollte das erste Geschäft in Deutschland folgen. Im Jahr 2000 gab es bereits mehr als 50 TALLY WEiJL Stores in Europa, in den folgenden Jahren sollten noch viele weitere folgen, mehr als 100 Geschäfte wurden jährlich eröffnet. Heute betreibt TALLY WEiJL mehr als 900 Stores in 39 Ländern weltweit.