Die Hauptzielgruppe des Shops sind nach eigener Aussage Mütter zwischen 30 und 50, die ihre Zeit nicht in vollen Einkaufs- und Spielzeugläden mit schreiendem Kind an der Hand verbringen wollen. Junge Mütter in diesem Alter erledigen so viel wie möglich online. Im Sortiment finden Sie sowohl exklusive Markenkleidung, die sich nicht jeder leisten kann als auch preisbewusste Marken. Ein Tausendkind-Gutschein lässt sich entweder auf bestimmte Marken oder auf einzelne Artikel anwenden.

Ein Expertenrat stellt das Sortiment im Tausendkind-Onlineshop zusammen

Hinter dem Shop steht ein Experten- und Expertinnenrat aus Krankenschwestern, einer Kinderärztin, einem Apotheker und einer dreifachen Mutter. Sie alle wissen, worauf es Eltern bei der Auswahl von Kleidung, Spielzeug und Kindermöbeln ankommt. Durch gut gepflegte Artikelfilter auf der Seite, findet jeder Kunde schnell das, was er sucht. Außerdem sind intelligente Empfehlungs-Algorithmen in den Shop integriert, die schon vorher wissen, was Sie suchen.