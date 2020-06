Taxfix ist ein Angebot der Taxfix GmbH mit Sitz in Berlin. Das 2016 von Mathis Büchi und Lino Teuteberg gegründete Start-Up ist mit dem Ziel angetreten, das komplexe Thema Steuern und Steuererklärung für Jedermann begreifbar und realisierbar zu machen. Kernprodukt ist die Taxfix App, mit der Sie Ihre Steuererklärung per Smartphone erledigen können. Dabei müssen Sie keine lästigen Formulare ausfüllen, sondern beantworten einfache, nur absolut notwendige Fragen. Auf komplizierte Steuer-Fachausdrücke wird komplett verzichtet, Ihre Steuerunterlagen sollten Sie vorab dennoch parat haben. Am einfachsten ist es, wenn Ihnen die Lohnsteuerbescheinigung des entsprechendes Jahres von Ihrem Arbeitgebers vorliegt. Dann genügt es, das Dokument mit dem Smartphone zu fotografieren, wobei per zuverlässiger Texterkennung alle nötigen Angaben übernommen werden. Taxfix leitet täglich etwa 3.300 Steuererklärungen via ELSTER an die entsprechenden Finanzämter weiter und wirbt mit einer durchschnittlichen Steuererstattung von 1.007,00 Euro. Bis zur elektronischen Abgabe via ELSTER kostet Taxfix übrigens nichts.