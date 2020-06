Die Geburtsstunde des Unternehmens liegt im Jahr 1979. Die Gründungsidee war es schon damals, Lautsprecher und HiFi erschwinglich zu machen. Dazu wurden fertige Bausätze und Komponenten angeboten, die die Verbraucher zuhause nur noch zusammenbauen mussten. Der Slogan von damals lautete: „Teufel Lautsprecher – lieber bessere Boxen selber bauen“. Damit wurden die Produkte des Unternehmens zu den erfolgreichsten am Markt.

Online-Bestellungen noch vor der Erfindung des eCommerce

Das Unternehmen hielt schon frühzeitig die Nase immer in den Wind und konnte Innovationen riechen, bevor sie erfunden wurden. Noch bevor der erste Onlineshop ins Leben gerufen wurde, konnten die Kunden ab 1985 Bestellungen per E-Mail aufgeben. Durch den direkten Kontakt mit den Kunden konnte Teufel seine Produkte immer weiter verbessern und sie trotzdem zu den niedrigsten Preisen am Markt verkaufen. 1997 ging der erste Teufel-Onlineshop an den Start mit Bewertungsfunktionen, diversen Versandoptionen und einem detaillierten Eindruck in die Produkte. 2014 eröffnete der Flagshipstore im Herzen Berlins. Heute finden Sie Teufel-Stores in vielen Großstädten und können selbstverständlich – mit einem Teufel-Gutschein günstiger – rund um die Uhr online bestellen.