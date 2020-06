Tezenis ist ein Angebot von Calzedonia S.p.A. und bietet ein ausgewähltes Sortiment an Unter- und Nachtwäsche für Damen, Herren und Kinder. Es wird immer großer Wert auf den Teil der Mode gelegt, der auch zu sehen ist. Oberteile und Hosen, Jacken und Röcke oder Kleider werden nach hochwertigen Materialien und schönen Schnitten ausgewählt. Doch wie sieht es eigentlich mit der Unterwäsche aus? Tezenis möchte dafür sorgen, dass Sie sich über die Unterwäsche keine Gedanken mehr machen müssen. Durch eine optimale Passform wird ein hoher Tragekomfort geschaffen. Dies gilt nicht nur für Damen und Herren. Auch Kinder sollten sich in ihrer Unterwäsche wohlfühlen und in ihrer Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt werden. Gehören Sie zu den Menschen, die zu Hause gerne in bequeme Kleidungsstücke schlüpfen, wenn die Beine hochgelegt werden? Dann ist Tezenis ebenfalls eine sehr gute Anlaufstelle für Sie.