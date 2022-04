Sie achten nicht zu sehr auf den Preis, sondern auf das Aussehen der Kleidung und die hochwertige Qualität. Dabei ist es Ihnen eher nebensächlich, wie viel Sie letzten Endes dafür ausgeben und greifen gern auch mal tiefer in Ihr Portemonnaie. Denn ein Top-Outfit ist nun einmal etwas teurer, wissen Sie. Auf tigha sind Sie richtig, wenn der Preis für Sie an zweiter Stelle steht. Aber auch Sparfüchse können manches Angebot auf tigha finden. Also klicken Sie sich durch die verschiedenen Kategorien und finden Sie die ein oder andere Vergünstigung. Dies sehen Sie am durchgestrichenen Preis und dem Angebot in Rot.