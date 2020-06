Das Key-Piece aller Kollektionen von Timberland ist der berühmte Yellow Boot. Hier trifft hochwertige Handwerkskunst auf amerikanischen Erfindergeist. Dieses Schuhmodell ist es, was maßgeblich zum internationalen Erfolg der Marke Timberland beigetragen hat. DerYellow Boot präsentiert sich authentisch und robust und ist zu einem echten Outdoor-Klassiker geworden, der auch als Teil Ihres Casual-Freizeitlooks nicht fehlen darf. Oft kopiert und doch nie erreicht – beim Yellow Boot gibt es eben nur das Original! Der Schwerpunkt der Marke Timberland liegt in den Bereichen Arbeitswelt, Nützlichkeit und Outdoors und trotzdem hat es das Label geschafft, sich ebenso einen Platz in der Modewelt zu erobern. Hiervon zeugt auch das Sortiment des Onlineshops, das neben cooler Freizeitmode auch eine eigene Kategorie für Workwear umfasst.