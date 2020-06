Tommy Hilfiger ist ein Angebot von Hilfiger Stores BV mit Sitz in Amsterdam in den Niederlanden. Der Modekonzern wurde im Jahr 1985 vom US-amerikanischen Designer Thomas Jacob Hilfiger gegründet. Wie kaum ein anderes Fashion Label steht Tommy Hilfiger für den „All-American Style“. Immer dabei: Das ikonische Logo, ein Monogramm in den Farben der US-amerikanischen Flagge in Blau, Weiß und Rot. Ebenso unverkennbar ist der typische Hilfiger Stil, der als klassisch-ordentlich-schnörkellos bezeichnet wird. Im Onlineshop erhältlich sind dabei Kollektionen für Damen, Herren und Kinder, die hier unter anderem Jeans, Oberteile, Jacken und Unterwäsche bestellen können. Großer Beliebtheit erfreuen sich zudem Tommy Hilfiger Accessoires mit Armbanduhren, Schmuck, Taschen und Sonnenbrillen. Tauchen Sie ein in die Fashion Welt eines der populärsten Lifestyle Labels überhaupt und profitieren Sie dabei von allen Vorzügen eines sicheren Einkaufs im Netz mit Gratisversand, der risikolosen Zahlung auf Rechnung sowie 120 Tage Rückgaberecht mit kostenlosen Retouren!