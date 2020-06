One for One – das ist der Leitspruch der Marke TOMS, die von Blake Mycoskie gestartet wurde. Der Gründer hat seine Inspiration bei einer Reise bekommen. Auf einer Tour durch Argentinien hat er festgestellt, dass es hier zahlreiche Kinder ohne Schuhe gibt. Doch wie könnte er diesen Kindern helfen? Er rief seine Marke TOMS ins Leben und hatte hier die Idee, die Schuhe für diese Kinder zu finanzieren. Das war bereits im Jahr 2006 und bis heute verfolgt der Gründer das Ziel. Für jedes verkaufte Paar Schuhe gibt es ein Paar Schuhe für Kinder, die sich in Not befinden. Inzwischen gibt es auch die Variante der TOMS Brillen. Bestellen Sie eine Brille, erhält eine Person die Chance auf eine Operation, um das Augenlicht wiederherzustellen. Die Spenden von TOMS gehen heute in mehr als 70 Länder und helfen damit zahlreichen Menschen.

Ein TOMS-Gutschein ist eine sehr gute Gelegenheit für Sie, um sich neue TOMS gönnen zu können oder auch einfach erst einmal in Ruhe auszutesten, ob die Modelle zu Ihnen passen. Wie Sie einen Gutschein einlösen erfahren Sie weiter unten.