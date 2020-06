Eine Bestellung bei einem China-Händler ist für Sie möglicherweise von Interesse, wenn Sie hier eine hohe Ersparnis in Anspruch nehmen können. Das ist bei TOMTOP möglich. Der Online-Shop agiert als Anbieter mit Produkten aus dem Herstellungsland und bietet immer wieder verschiedene Rabatte an. Interessant ist dabei die Frage, welche Angebote von TOMTOP zur Verfügung gestellt werden. So können Sie beispielsweise Offer finden, die sich auf bestimmte Kategorien konzentrieren und sich so auf technische Geräte oder auf Kleidung einlösen lassen. Eine andere Variante sind Gutscheine, bei denen Sie einen bestimmten prozentualen Rabatt erhalten. Wie hoch die Rabatte sind, ist abhängig von der jeweiligen Aktion, die zur Verfügung steht. Zusätzlich dazu gehören Rabatte zum Sortiment, die sich nicht nur auf eine Kategorie, sondern auf ein bestimmtes Produkt beziehen. Wie lange die einzelnen Aktionen eingesetzt werden können, ist unterschiedlich. Prüfen Sie hier die Gutscheinbedingungen, bevor Sie den Gutschein bei der Bestellung einsetzen.

Die Preise für die Produkte bei TOMTOP

Viele der Produkte, die Sie in Deutschland im Handel kaufen können, werden in China gefertigt. China gilt als eines der Länder mit den größten Betrieben für die Fertigung von Technik und auch Bekleidung. Die Produkte haben jedoch hier einen höheren Preis, was häufig daran liegt, dass es mehrere Zwischenhändler gibt. Möchten Sie sparen, können Sie daher direkt beim China-Händler bestellen. Hier erhalten Sie die Waren von Werk aus und es gibt keine Zwischenhändler. Dadurch bewegen sich die Angebote von TOMTOP in einem sehr niedrigen Preissegment. Zusätzlich dazu gibt es immer wieder spezielle Rabatte und Aktionen, bei denen die Preise noch einmal gesenkt werden. Dadurch erhöht sich Ihre Preisersparnis zusätzlich. Arbeiten Sie dann noch mit einem Gutschein, profitieren Sie bei TOMTOP gleich mehrfach.