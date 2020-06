Die Angebote des Shops richten sich gezielt an alle, die gerne etwas selber machen und echte DIY-Profis sind. Dazu passt auch der Slogan „Respekt, wer’s selber macht.“ Toom erfüllt alle Ansprüche der Do-It-Yourself-Branche und ist in erster Linie auf die Bedürfnisse und Fertigkeiten von versierten Heimwerkern und Gelegenheitsheimwerkern zugeschnitten. Während in den Märkten die freundlichen und kompetenten Mitarbeiter weiterhelfen, finden Sie auf der Webseite des Unternehmens einen sehr großen Servicebereich, in dem Ihnen hilfreiche Tipps und Tricks rund ums Heimwerken präsentiert werden.

Umfangreiche Zusatz-Services für DIY-Profis

Jedes Heimwerkerprojekt beginnt schon bei der Planung. Dafür stellt Toom umfangreiche Beratungstools zur Verfügung wie den Wohnraumberater, der den Kunden von der Idee bis zur Umsetzung zur Seite steht. Der Handwerks-Koordinator hilft Ihnen bei jedem Handwerksvorhaben bis zur Fertigstellung – unabhängig davon, ob Sie nur ein Regal reparieren oder ein Baumhaus für den Nachwuchs bauen wollen.