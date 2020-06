Erlebnisreisen erfreuen sich großer Beliebtheit, kann man hier doch Erholung und Event perfekt miteinander kombinieren. Sie sind auch immer eine prima Geschenkidee, gerade wenn man einen lieben Menschen mit Kunst, Kultur, Wellness oder Kulinarik überraschen möchte. Ein paar Anregungen gefällig? Wie wäre es mit einem tollen Konzerterlebnis? Sie schauen eine großartige Show an und übernachten in einem stilvollen Hotel. Oder Sie gönnen sich und Ihrem Partner eine große Portion Wellness und Spa. So ein Wochenende zu zweit ist perfekt als Geschenk zum Hochzeitstag oder Geburtstag und kommt immer gut an.

Für alle Feinschmecker sind Erlebnisreisen mit einem kulinarischen Verwöhnprogramm ideal. Ob Theaterkarten für Hannover, ein Frühstück auf dem Berliner Fernsehturm, ob Musical in Hamburg oder 3-Gänge-Wunschmenü in Baden-Baden: Hier ist für jeden das passende Event dabei. Doch auch hier gilt: Schnell sein, denn alle Deals sind schnell ausgebucht. Warten Sie also nicht zu lange, wenn Sie ein spannendes Angebot gefunden haben und buchen Sie Event-Deals zum Schnäppchenpreis!