„Treatwell“ heißt übersetzt: „Gut behandeln“. Genau diese gute Behandlung gönnen Sie sich mit den Angeboten aus dem Treatwell-Onlineshop. Über die Plattform vereinbaren Sie rund um die Uhr einen Termin in einem Beauty-Salon in Ihrer Nähe. Die Salons bieten für die Buchung über Treatwell Sonderkonditionen an, bei denen Sie auf einzelne Behandlungen erhebliche Rabatte bekommen. Außerdem können Sie mit einem Treatwell-Gutschein noch mehr bei Ihrem nächsten Friseur- und Kosmetik-Termin sparen. Durch die transparenten Bewertungen erhalten Sie Einblicke in neue Salons und finden so die besten Angebote in Ihrer Nähe. Sie haben es sich verdient.