Sie möchten sich selbst oder einen anderen Menschen mit dem Inhalt der Lifestyle Box überraschen? Kein Problem: Lassen Sie die Box einfach von TrendRaider zusammenstellen! Wählen Sie die Anzahl der Artikel und mache Sie (optional) Angaben zur Person (Geschlecht, Alter, Konfektionsgröße). Wichtig ist, dass Sie die jeweiligen Interessen markieren, damit der Inhalt der Box auch den Vorlieben entspricht. Falls ein Veganer beschenkt werden soll, markieren Sie außerdem „Ja, nur vegane Produkte“. Für dann Fall, dass die Überraschung direkt per Post an den Adressaten zugestellt werden soll, können Sie außerdem eine Grußbotschaft verfassen und das Wunschdatum der Zustellung angeben.

Neben den handverlesenen Lifestyle-Boxen finden Sie im Onlineshop auch eine Reihe an echten Trendprodukten, mit denen Sie Ihr Leben bereichern können. Im Angebot sind unter anderem T-Shirts, Jutebeutel, Tassen und Kosmetiktaschen. Für den Einkauf von Apfel, Tomate & Co. benutzen Sie am besten ab sofort ein wiederverwendbares Obst- und Gemüsenetz, mit einer Trinkflasche aus Zuckerrohr oder Glas verzichten Sie auf Plastik und mit einer Zero Waste Geschenkverpackung aus Bio-Baumwolle können Sie Ihre Geschenke ohne Müllberge verpacken. Entdecken Sie außerdem die tollen Schmuckstücke aus 100 Prozent Baumwolle und Holz, selbstverständlich klimafreundlich, ökologisch und fair produziert.