Mit dem TSG Hoffenheim Gutschein im Sale-Bereich sparen

Sie sind ein Sparfuchs und möchten sich mit Ihrem TSG Hoffenheim Gutschein im TSG Hoffenheim Fanshop auf die Jagd nach Rabatten begeben? Das können Sie im Sale Bereich des Anbieters vornehmen. Dort entdecken Sie zahlreiche Shirts, Jacken, Blousons, Hoodies oder Hosen in unterschiedlichen Größen und Farben – alle mit dem TSG Hoffenheim Logo und darüber hinaus zu einem vergünstigten Preis. Dieser ist erkennbar an der roten Schriftfarbe. Sobald Sie auf den jeweiligen Fan Artikel klicken, sehen Sie außerdem, wie viel Sie bei der nächsten Bestellung in Prozent sparen werden. Zusätzlich gibt es für Sie auf der Startseite wechselnde Fanangebote. So können Sie zum Beispiel ein Sky Abo mit kostenlosem Original Trikot ergattern.

An der TSG Hoffenheim Rückwärtsauktion teilnehmen und von den Vergünstigungen profitieren

Neben dem Sale Bereich im TSG Hoffenheim Fanshop haben Sie außerdem die Möglichkeit, an der Rückwärtsauktion mitzumachen. Dadurch können Sie sich Sammlerstücke der TSG oder signierte Fanartikel sichern, die im Normalfall deutlich teurer wären. Die Auktion finden Sie im unteren Bereich der Webseite unter der Aufschrift „Matchworn- & Sonderartikel“. Auf der Folgeseite können Sie sich in den Informationen zunächst einlesen, und klicken danach auf „Schnell sein und Lieblingsstück sichern“. Dort angekommen, können Sie sich für ein favorisiertes Produkt entscheiden. Dabei sinkt der zu Anfang festgelegte Startpreis mit der Zeit. Sobald die Auktion beendet ist, wird der Artikel zum angebotenen Betrag verkauft. Wer jedoch zu lange wartet, dem wird möglicherweise von einer anderen Person das jeweilige Produkt weggeschnappt. Daher gilt: Schnell sein und nicht zu lange warten.