Gegründet wurde Uber 2009. Das in San Francisco ansässige Unternehmen hat sich auf internationaler Ebene auf die Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung spezialisiert. Um die Dienste in Anspruch zu nehmen, stehen App und Website zur Verfügung. Seit Oktober 2014ist Uber auch in Deutschland aktiv, jedoch noch nicht landesweit, sondern in einigen Großstädten. Wenn Sie selbst einmal den Service des Anbieters kennenlernen wollen, bietet es sich an, einen Uber-Gutschein zu nutzen, um bei der Vermittlung des gewünschten Fahrdienstes zu sparen. Uber bietet seine Dienste dabei in verschiedenen Kategorien an. So gibt es beispielsweise UberLUX, wozu die edelsten Fahrzeuge gehören, die sich zu attraktiven Preisen buchen lassen. Oder UberSUV, mit Fahrzeugen, die Platz für bis zu sechs Personen bieten, wenn Sie einmal mit einer ganzen Gruppe verreisen wollen. Sehr stilvoll von A nach B kommen Sie auch mit UberBLACK, wo Ihnen ein Privat-Chauffeur mit Limousine zur Verfügung steht. Wenn Sie also nach einer günstigen und komfortablen Alternative zum herkömmlichen Taxi suchen, probieren Sie eine Fahrt mit Uber aus und buchen Sie Ihre Fahrt mit einem Uber-Gutschein zum Vorteilspreis!