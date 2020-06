Zahlung:

Die verfügbaren Zahlungsmethoden bei Udemy richten sich danach, in welchem Land der Service in Anspruch genommen wird. Üblicherweise können Sie mit Kreditkarte bezahlen. Akzeptiert werden die meisten gängigen Kredit- und Debitkarten, darunter Visa, MasterCard, Discover und American Express. Weiterhin ist PayPal als Zahlungsoption verfügbar, ebenso wie Banküberweisung. Sie können die Kurse auch in der Udemy-App kaufen und mit dem Zahlungssystem von Apple bzw. Google bezahlen.

Versand:

Ein Versand von physischen Produkten findet nicht statt. Udemy bietet Ihnen Online-Kurse an. Auf diese können Sie über verschiedene Geräte und Plattformen zugreifen, darunter Desktop/Laptop, Android-App und iOS-App. Im Hilfebereich der Udemy-Seite können Sie eine ausführliche Tabelle einsehen, die Ihnen zeigt, welche Kursfunktionen und den einzelnen Plattformen verfügbar sind. So sind beispielsweise Video- und Audiolektionen sowie Quizze und Textlektionen sowohl für Udemy.com und die mobile Website, als auch für die Android-App und die iOS-App verfügbar.

Retoure:

Vielleicht ändern Sie doch einmal Ihre Meinung oder sind mit einem von Ihnen gebuchten Kurs nicht vollends zufrieden. In diesem Fall haben Sie bei Udemy die Möglichkeit, alle gekauften Kurse innerhalb von 30 Tagen erstatten zu lassen. Sind Sie also einmal nicht zufrieden, fordern Sie einfach eine Erstattung an. Die Kurse werden üblicherweise in der ursprünglich verwendeten Zahlungsmethode erstattet. Bei einigen Käufen gilt jedoch, dass diese nur in Form von Udemy-Guthaben erstattet werden können. Wenn Sie eine Erstattung wünschen, wenden Sie sich an den Support oder fordern Sie diese direkt online an. Klicken Sie dazu auf die rechts oben im Kursplayer befindlichen drei übereinander stehenden Punkte und gehen dann auf „Erstattung anfordern“.