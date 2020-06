Ulla Popken hat auf der Shopseite einen großen Sale, in dem sich Artikel aus vergangenen Kollektionen oder Waren aus zu großen Lagerbeständen zum Rabattpreis befinden. Darüber hinaus gibt es regelmäßig Aktionen, für die wir Ihnen in unserer Gutscheinliste passend dazu die Ulla Popken-Gutscheine anbieten. Es gibt aber eine Möglichkeit, exklusive Rabattangebote zu erhalten, die keiner anderen Kundengruppe zugänglich sind. Dazu melden Sie sich für den Ulla Popken-WhatsApp-Newsletter an und erhalten passend zu Ihrem Stil und Ihrem Figurtyp individuelle Deals. Sie konfigurieren sich im Vorfeld ein Profil zu Ihrer Figur und Ihrem Typ - neben aktuellen Styling-Tipps und Inspirationen werden Ihnen dann regelmäßig Schnäppchen präsentiert, die niemand sonst nutzen kann.

Was kostet die Kleidung bei Ulla Popken?

Ulla Popken verkauft im Shop Kleidung im mittleren Preissegment, wobei es zwischen den einzelnen Marken erhebliche Preisunterschiede gibt. Sie können bei Ulla Popken eine Bluse für 15,00 Euro oder auch für 150,00 Euro kaufen. Die Kosten hängen von der Marke ab, die Ihnen am besten gefällt. Verkauft werden Basics unter dem Markennamen „Womans Wear“ sowie etwas höherwertige Kleidung in der Selection-Kollektion. Wer großen Wert auf umweltfreundliche Mode legt und dafür gerne auch einen Euro mehr zahlt, der wird sich in das Pure-Sortiment des Shops verlieben. Für jedes Lieblingsteil gilt: Es lohnt sich immer, nach einem passenden Ulla Popken-Gutschein Ausschau zu halten und damit nicht nach Preis, sondern nach Geschmack einzukaufen.