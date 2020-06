Under Armour ist ein internationales Unternehmen, das sich mit dem Verkauf von exklusiver Sportbekleidung international einen Namen gemacht hat und seinen europäischen Hauptsitz in den Niederlanden hat.

Die Geschichte des Unternehmens beginnt in 1996 und hat mit einem Sport-T-Shirt seinen Anfang genommen. Hat der Sportler damals einen unbestreitbaren Vorteil durch das neue Konzept erhalten, hat dieser den Werdegang der Sportbekleidung unumkehrbar beeinflusst. Harte Arbeit, Disziplin und eisernen Willen zum Gewinnen - mit diesen Themen beschäftigt sich Under Armour jeden Tag. Denn auch ein Unternehmen erfolgreich zu führen, bedarf dieser Fähigkeiten. Was so besonders an dem ersten Erfolgs-T-Shirt gewesen ist? Es transportierte den Schweiß schneller als alle anderen T-Shirt-Stoffe ab. Eine Fähigkeit, die in Profikreisen begrüßt wurde, aber in der breiten Masse noch nicht greifen konnte. Denn ein Stoff musste überflügelt werden, der die T-Shirt-Welt beherrschte: Die Baumwolle! Erst als die gelang, konnte der internationale Erfolg auch außerhalb der Profikreise gefeiert werden.

Der Weg dorthin war nicht immer leicht. Doch der Wille und Ehrgeiz hat dem Unternehmen den Weg immer wieder geebnet. 2006 war es dann soweit, dass sich alle Sportler bei Under Armour von Kopf bis Fuß einkleiden konnten. Ein Meilenstand in der Erfolgsstory des Unternehmens. Weitere Forschungen am Material führten zu weiteren Erfolgen und fantastischen Stoffen, die in keinem Kleiderschrank fehlen sollten. Und was Under Armour im Bereich der Sportbekleidung geschafft hat, konnte in Sachen Footwear weiter geführt werden.

Wer nun aber denkt, das sich das Unternehmen auf seinen Erfolgen ausruht, hat Under Armour unterschätzt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft zu verändern.