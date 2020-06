Die Geschichte von Urban Outfitters begann 1970 in einem Hinterzimmer gegenüber der University of Pennsylvania. Heute hat es der Lifestyle-Einzelhändler in die Welt hinaus geschafft und betreibt in den USA, Kanada und Europa mehr als 200 Stores. Damen und Herren können sich hier einen Komplett-Look zusammenstellen, die Auswahl reicht von Denim-Wear über Unterwäsche bis hin zu Bademoden. Zudem führt Urban Outfitters eine Auswahl an Vintage-Bekleidung, die unter dem Label „Urban Renewal“ auf den Markt gebracht wird. Und damit Sie auch Ihr Zuhause mit dem Urban Outfitters Charme verschönern können, bietet Ihnen das Unternehmen noch verschiedene Wohnaccessoires.