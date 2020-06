Bei Urlaub.de können Sie verschiedene Angebote für die Reisen vergleichen. Sie haben so die Möglichkeit, sich die besten Deals zu sichern und zusätzlich noch einen Urlaub.de-Gutschein einzusetzen. Dies hat den Vorteil, dass sich die Ersparnis steigern lässt. Aber wie hoch ist eigentlich der höchstmögliche Betrag, den Sie statt in die Buchung in die Urlaubskasse stecken können? So genau lässt sich das nicht sagen, da die Aktionen und Offer bei Urlaub.de ganz oft unterschiedlich aufgestellt sind. Aber Rabatte in einer Höhe von 40 % bei den Frühbuchern sind beispielsweise keine Seltenheit. Auch bei den Last Minute Angeboten kann die Ersparnis hoch liegen. Durch einen Vergleich der Optionen für Ihren gewünschten Reisezeitraum, können Sie im Rahmen Ihrer Buchung zusätzlich sparen.