Für die meisten Gutscheine gilt: Pro Einkauf kann nur ein Coupon in diesem Shop eingelöst werden. Der van Graaf-Onlineshop gehört zu den großen Ausnahmen. In unserer Gutscheinliste befinden sich Gutscheincodes, die Sie ausschließlich bei Ihrer Bestellung im van-Graaf-Onlineshop einlösen können. Wenn Sie genauer hinsehen, entdecken Sie aber auch Coupons, die ebenso für Bestellungen im Mutter-Shop Peek & Cloppenburg eingetragen werden können. In regelmäßigen Abständen stellen wir van Graaf-Coupons online, die Ihnen beispielsweise einen Rabatt auf das Bonussystem von Peek & Cloppenburg gewähren. So können Sie die Gutscheine geschickt kombinieren und mit Ihrer P&C-Card Vorteile für Ihren Einkauf bei van Graaf sichern.

Sichern Sie sich exklusive Rabatte mit Ihrer Shopping-App von van Graaf

Van Graaf stellt für Android- und Apple-Geräte eine eigene Shopping-App zur Verfügung, die Sie sich kostenlos herunterladen können. Sie erleichtern sich durch die mobile Ansicht den Einkauf von unterwegs und haben Zugriff auf das volle Sortiment. Außerdem ist in der App ein Barcode-Scanner integriert. Sollten Sie einen Artikel in der Filiale nicht mehr in Ihrer Größe finden, scannen Sie den Barcode und können das passende Kleidungsstück bequem online ordern. Der Vorteil: Für diesen Einkauf können Sie dann sogar noch einen van Graaf-Gutschein einlösen. Der größte Nutzen dieser App zeigt sich Sparfüchsen allerdings erst auf den zweiten Blick. Alle App-Nutzer nehmen an exklusiven Vorteilsaktionen teil, die anderen Kunden nicht zur Verfügung stehen.

Ihr Spar-Guide bei van Graaf: Alle Sparmöglichkeiten auf einen Blick

Mit unseren van Graaf-Gutscheinen, der Shopping-App und der Newsletter-Anmeldung haben wir Ihnen bereits einige interessante Möglichkeiten vorgestellt, beim Onlineshopping zu sparen. Darüber hinaus präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle gerne weitere Tipps, wie Sie das Sparpotenzial bei van Graaf voll ausnutzen können.

Sparen im Sale

Im van Graaf-Onlineshop finden Die einen gut gefüllten Sale, der zahlreiche Schnäppchen für Sie bereithält. Manchmal können Sie die Sale-Artikel noch mit einem van Graaf-Gutschein kombinieren.

Aktuelle Werbung

Im Shop gibt es eine eigene Kategorie für die Artikel aus der Werbung. Dort finden Sie die Schnäppchen der Woche.

P & C-Card-Vorteile nutzen

Als Inhaber der Peek & Cloppenburg-Kundenkarte profitieren Sie auch beim Shoppen im van Graaf-Onlineshop.