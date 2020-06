Auch eine heute so erfolgreiche Marke wie Vans musste zunächst einen langen Weg zurücklegen, um einen solchen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Angefangen hat dabei alles im Jahr 1966, als die „Van Doren Rubber Company“ in Kalifornien gegründet wird – es sollte die Geburtsstunde der Vans #44 Deck Shoes sein, die heute als Authentic bekannt sind. Skateboarders machen die Marke Vans in ganz Süd-Kalifornien bekannt, vor allem der Vans #95 Era erreicht unter Skateboardern geradezu Kultstatus. Über die Jahre folgen zahlreiche weitere ikonische Modelle, darunter 1977 auch der Vans Classic Slip-On. Unvergessen bis heute das berühmte Schachbrettmuster, das auch den heutigen Kollektionen ihren Wiedererkennungswert verleiht. Die besondere Liebe und Verbindung zur Skateboard-Szene hat Vans bis heute ebenfalls beibehalten, wie sich u.a. auch im 2014 eröffneten House of Vans in London bewundern lässt.