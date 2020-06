Bei Vattenfall können Sie nicht nur Tarife für Strom und Gas in Anspruch nehmen. Es gibt für die Kunden des Versorgers auch einen Shop, in dem Sie verschiedene Produkte erhalten können. Daher stehen die Angebote nicht nur für die Tarife zur Verfügung. Sie können auch Gutscheine erhalten, mit denen Sie im Shop deutlich günstiger einkaufen können. Die Gutscheine sind daher ganz unterschiedlich aufgestellt. Es gibt Varianten, bei denen Sie mit dem Gutschein ein Rabatt in einer bestimmten Höhe erhalten. Dieser kann sich direkt auf ein Produkt beziehen, eine Kategorie oder auch einen Tarif. Bei den Tarifen jedoch ist es häufig der Fall, dass Sie einen Rabatt für einen bestimmten Zeitraum erhalten. So können Sie eine Gutschrift bei Vertragsabschluss erhalten oder aber für mehrere Monate einen günstigeren Betrag zahlen. Wann welche Aktionen durch Vattenfall zur Verfügung gestellt werden, ist nicht bekannt. Durch einen regelmäßigen Blick auf unsere Zusammenfassung bleiben Sie jedoch immer auf dem aktuellen Stand in Bezug auf die einzelnen Aktionen.

Die Kosten für die Tarife bei Vattenfall

Strom und Gas gehören zu den Dingen, die Sie täglich in Anspruch nehmen. Umso wichtiger ist es, dass Sie auf einen günstigen Tarif zurückgreifen können. Bei Vattenfall handelt es sich um einen der größten Versorger, auf die Sie zurückgreifen können. Die Tarife werden für verschiedene Bedürfnisse zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um Tarife für Singles oder auch Familien. In Hinblick auf die Preise für die Tarife bewegt sich Vattenfall in einem mittleren bis gehobenen Preissegment. Mit einem Vattenfall-Gutschein können Sie die Kosten senken.