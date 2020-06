VEHICULUM ist ein Angebot der Vehiculum mobility solutions GmbH mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen offeriert auf seiner Website eine innovative End-to-End-Lösung, mit der der Prozess des Pkw-Leasings komplett digitalisiert wurde. Neben der neuartigen Abwicklung überzeugt das Angebot außerdem mit ebenso transparenten wie günstigen Preisen. So gibt Ihnen VEHICULUM nicht nur eine Best-Preis-Garantie, sondern auch einen markenübergreifenden Preisvergleich.

Dieser ist umso nützlicher, als dass der Kunden sich normalerweise eher in einem Leasing-Dschungel mit unzähligen Händlern und Automarken mit zum Teil erheblichen Preisunterschieden bei der Finanzierung wiederfindet. VEHICULUM sammelt hierfür täglich Hunderte an Preisdaten, basierend auf rund 400 Modellen, Subventionen, Stückprämien, Bestandsfahrzeugen und regionalen Aktionen und arbeitet mit den besten Autohändlern in ganz Deutschland zusammen, so dass sichergestellt ist, dass Sie hier die garantiert beste Rate für Ihren Bedarf und das entsprechende Leasingauto bekommen. Und das Beste: Überführung, Zulassung und Lieferung bis zur Haustür sind immer inklusive!