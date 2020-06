Verbaudet ist eine französische Modemarke, die sich auf den Verkauf eleganter und schicker Kleidung für Babys und Kinder spezialisiert hat. Der Shop beantwortet die Frage, die allen kleinen Prinzen und Prinzessinnen auf der Seele brennt: Warum darf eigentlich nur Mama schick aussehen, wenn wir am Morgen aus dem Haus gehen? Im Verbaudet-Onlineshop bekommen Mamas und Papas neben praktischer, aber hochwertiger Alltagskleidung auch exklusive Besonderheiten für Omas 80. Geburtstag – Freudentränen garantiert. Shoppen Sie jetzt topaktuelle Mode für die Kleinsten in den Größen zwischen 44 und 164 – wir erklären Ihnen, wie Sie dabei mit einem Verbaudet-Gutschein am meisten sparen können.