Der 30. Geburtstag von Lars war eine große Party und neben der schönen Zeit, die er mit seinen Freunden genossen hat, war es auch gleich ein kleiner Abschied. Lars wollte für vier Wochen durch die USA reisen und hatte dabei Ziele, wie New York und auch den Grand Canyon auf dem Plan. Für diese besondere Reise hatten sich seine Freunde etwas überlegt, an das er sich noch lange erinnern sollte. Sie schenkten Lars einen Gutschein für Viator. Der Anbieter ist optimiert auf die Nutzung über mobile Endgeräte und ermöglicht es damit auch, spontan Veranstaltungen, Events und Ausflüge dort zu buchen, wo Sie sich gerade befinden. Lars hat vorher noch nie etwas von Viator gehört und hat den Gutschein in seine Reisetasche gesteckt. Als er dann dort stand, mitten im Big Apple, und an seine Freunde dachte, ist ihm sein Viator-Gutschein wieder eingefallen.

Er ging zurück in sein Hotel und holte die Karte mit dem Gutschein aus der Tasche. Anschließend gab er die Webseite auf seinem Smartphone ein und machte sich auf die Suche nach Ausflügen in New York. New York zu Fuß erkunden kann jeder. Lars aber hatte andere Träume und das scheinen seine Freunde gewusst zu haben. Mit ein wenig Herzklopfen, aber voller Vorfreude, scrollte er sich durch die Angebote auf der Webseite und entschied sich schließlich für einen Rundflug mit dem Hubschrauber über den Big Apple.

Die Buchung war völlig unkompliziert und Lars plante den Start für den Ausflug bereits am nächsten Tag. Am Treffpunkt angekommen, erhielt er eine kurze Einweisung und dann ging es auch schon los. 15 Minuten den Ausblick auf eine der bekanntesten Städte der Welt genießen – nach seiner Rückkehr erzählte Lars seinen Freunden davon und gab die Informationen weiter, die er vom Piloten rund um den Central Park und auch zur George Washington Bridge erhalten hatte. Dieses Erlebnis ist Lars bis heute in Erinnerung geblieben.