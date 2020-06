Bei vidaXL ist man sich bewusst, dass die Verbraucher immer preisbewusster werden und nach schönen Dingen rund um das Haus zu günstigen Preisen suchen. Daher hat man sich bei vidaXL auch bewusst für das Unternehmensmotto „Mehr Leben für weniger“ entschieden, um die eigene Preispolitik zu unterstreichen. vidaXL möchte all die schönen Produkte möglichst vielen Verbrauchern zugänglich machen. Zielgruppe sind daher in erster Linie preisbewusste Verbraucher in ganz Europa, den USA und Australien. vidaXL führt mittlerweile 31 Onlineshops und arbeitet stets daran, das Geschäft weiter auszubauen, um noch mehr Kunden zu erreichen. Mit dem Onlineshop sollen Kunden erreicht werden, die sich von ihrem Einkauf vor allem Folgendes erhoffen:

Gute Preise

Guter Service

Gutes Gefühl

Wenn Sie bei vidaXL einen Einkauf tätigen, haben Sie das Gefühl, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Dazu zählt auch, dass Versand und Rückversand für Sie gratis sind und Sie sich bei Fragen jederzeit an den Kundendienst wenden können.