Zielgruppen: Sie warten mit Spannung darauf, wann der nächste Action-Film endlich veröffentlicht wird oder wann Sie die Komödie sehen können, die Sie im Kino verpasst haben? Dann gehören Sie genau zur Zielgruppe von Videobuster. In Zeiten, in denen die nächste Videothek nicht mehr um die Ecke zu finden ist, fällt es nicht so leicht, einfach einen Film zu leihen. Das möchte Videobuster ändern. Sie können ganz bequem von Sofa aus, Ihre Filme bestellen und diese nach Hause liefern lassen. Dabei spricht der Anbieter Action-Liebhaber ebenso an, wie Familien auf der Suche nach guter Unterhaltung sowie Liebhaber von romantischen Komödien oder auch Gruselschockern. Durch die einfache und intuitive Bedienung der Webseite haben Sie Ihre Bestellung innerhalb von Sekunden durchgeführt. Der nächste Filmabend kann also kommen.