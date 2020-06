Direkt im Onlineshop locken Sparvorteile und Rabatte, die sich Neukunden und Bestandskunden in wenigen Klicks sichern. Von Zeit zu Zeit verschenkt Villeroy & Boch einen dreistelligen Bonus, wenn Sie eine bestimmte Kollektion bestellen. Es versteht sich von selbst, dass diese Boni an einen Mindestbestellwert gebunden sind. Weitere Vergünstigungen entfallen auf Last Minute Geschenke, auslaufende Sonderposten und Restbestände. Bei dieser Gelegenheit sollten Sie einen Blick auf die Sale Abteilung werfen. Hier finden Schnäppchenjäger, wonach Sie gesucht haben: Reduzierte Villeroy & Boch Keramik mit Rabatten von bis zu 40 Prozent. In diesem Zusammenhang tauchen die Kollektionen auf, bei denen Sie nur noch eine zeitlich begrenzte Chance haben, Ihren Preisvorteil geltend zu machen. Warten Sie nicht zu lang, andernfalls ist das Lieblingsstück ausverkauft oder der Rabatt ungültig. Wer fortan keine Gutscheine und Rabattaktionen mehr verpassen möchte, sichert sich den Newsletter und erhält als Dankeschön einen Nachlass in Höhe von 10 Prozent auf die nächste Bestellung.

Was kostet die Keramik von Villeroy & Boch?

Villeroy & Boch ist eine Traditionsmarke für hochwertige Keramik, die nicht immer ganz günstig zu haben ist. Wählen Sie im Hauptmenü die Produkte oder die Kollektionen aus, die Sie im Nachhinein dem Preis nach aufsteigend sortieren. Hier tauchen Accessoires und Dekoration auf, die nur noch exklusiv online verfügbar sind. Sichern Sie sich einen Preisvorteil, indem Sie eine mehrteilige Kollektion bestellen. Darüber hinaus tauchen regelmäßig zeitlich begrenzte Sonderpreise auch. Wer in ein Villeroy & Boch Original investiert, sichert sich Keramik, die nie an Wert verliert und nach dem Auslaufen einer Kollektion sogar einen gewissen Sammlerwert annimmt.