Mit beinah 49 Millionen geschalteten SIM-Karten, handelt es sich bei Vodafone um den größten Mobilfunkanbieter Deutschlands, Stand 2. Quartal 2019. Gegründet wurde Vodafone 1990 in Düsseldorf. 1989 dann erhielt der Anbieter den Zuschlag für die erste private Mobilfunklizenz in Deutschland. Heute bietet Ihnen Vodafone preiswerte Tarife für jeden Anspruch, ob Student oder Geschäftsmann und überzeugt mit einer Vielfalt an Serviceleistungen, um neue Kunden zu treuen Kunden zu machen. Wenn Sie Mobilfunk, Internet und TV gleich aus einer Hand von Vodafone beziehen wollen, entscheiden Sie sich einfach für eines der attraktiven Kombi-Angebot. Darüber hinaus hält Vodafone auch immer wieder besonders interessante Top-Deals für Sie bereit, wo Sie sich den besten Tarif zum besten Preis sichern können. Und natürlich verhelfen Ihnen auch unsere Vodafone-Gutscheine noch zu dem ein oder anderen weiteren Vorteil bei Ihrer Bestellung.