Zahlung:

Um Ihre Bestellung so komfortabel wie möglich abzuschließen, stehen Ihnen gleich mehrere Zahlungsoptionen bei Volksversand Versandapotheke zur Verfügung, aus denen Sie wählen können. Bezahlen können Sie per SEPA-Lastschriftverfahren, Vorkasse, PayPal sowie per Nachnahme oder Rechnung. Im Falle einer Nachnahmezahlung, zahlen Sie einfach in bar bei Erhalt des Pakets an den Postboten. Zusätzlich zum Warenwert und den Versandkosten, fallen hierfür noch 6,66 Euro Nachnahmegebühren an.

Versand:

Hat Ihre Bestellung einen Warenwert von weniger als 18 Euro, berechnet Volksversand Versandapotheke eine Handlingpauschale in Höhe von 2,95 Euro, es sei denn, ein Artikel berechtigt zum kostenlosen Versand. Die Versandkostenfreiheit erstreckt sich dann auf alle Artikel Ihrer Bestellung. Bei den Artikeln ist jeweils gekennzeichnet, ob diese versandkostenfrei sind, oder ob Versandkosten anfallen. Bestellungen mit einem Warenwert von mehr als 18 Euro sind immer versandkostenfrei. Für den Versand von verschreibungspflichtigen Medikamenten fallen keine Lieferkosten an. Bei einer zusätzlichen Bestellung von freiverkäuflichen Arzneimitteln unter 18 Euro Bestellwert, wird aber auch hier eine Handlingpauschale von 2,95 Euro erhoben. Verschickt wird Ihre Bestellung mit DHL, daher ist auch ein Versand an eine Packstation möglich. Lieferungen sind nur innerhalb von Deutschland möglich. Bei Ihrer Onlinebestellung erhalten Sie eine Versandbestätigung per E-Mail, wenn Ihr Paket auf den Weg zu Ihnen geschickt wurde. In der Mail finden Sie auch die Sendungsnummer, mit der Sie den Lieferstatus Ihres Pakets einsehen können.

Retoure:

Sollte ein Artikel einmal nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, können Sie diesen zurückschicken. Wenn Sie eine Retoure wünschen, wenden Sie sich an den Kundenservice. Dieser wird eine kostenlose Rücksendung für Sie in die Wege leiten. Sie erhalten einen vorgefertigten Retourenschein, entweder postalisch oder per E-Mail. Bei Volksversand Versandapotheke gilt ein Umtausch- und Rückgaberecht von 30 Tagen. Ist die retournierte Ware bei Volksversand Versandapotheke eingegangen und wurde geprüft, erhalten Sie innerhalb weniger Tage Ihre Rückerstattung.