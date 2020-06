Das Modeunternehmen Walbusch, das seinen Sitz in Solingen hat, wurde 1934 durch Walter Busch gegründet, damals noch unter dem Namen „Walter Busch Sohn“. Verkauft wurden zunächst hochwertige Solinger Schneidwaren, in den 1950er Jahren erfolgte die Spezialisierung auf den Versand von Elektrogeräten und Haushaltsartikel. Es sollte noch bis 1959 dauern, bis schließlich der Wechsel in den Textilhandel erfolgte. Zu verdanken war dies bügelfreien Nyltest-Hemden, die in den Katalog aufgenommen wurden. 1963 war dann das Geburtsjahr des Markenzeichens des Unternehmens: das Walbusch-Hemd mit dem Kragen ohne Knopf. Nach dem Tod des Firmengründers, übernahm dessen Sohn 1976 die Geschäftsführung. Heute wird das Unternehmen bereits in der dritten Generation geleitet. 2019 konnte der Modehändler bereits sein 85-jähriges Bestehen feiern.