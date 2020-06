Mia, 18 Jahre, aus Eggenfelden

Ich war wahnsinnig aufgeregt, als ich die Zusage für mein Kunststudium bekam. Neue Stadt, neue Freunde, neues Leben – das alles schien mir wie ein wahr gewordener Traum! Doch dann ging die Wohnungssuche los und der Traum wurde zum Albtraum: Bei jeder Besichtigung waren mindestens 15 Bewerber anwesend, die alle dieses eine Zimmer mieten wollten. Die neuen Mitbewohner in spe konnte ich so natürlich auch kaum kennenlernen. Doch als ich die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, schrieb mich meine ehemalige Mitschülerin Katja an: Ihre Oma wohne in der Stadt und habe ein Zimmer frei, das sie mir vermieten würde.

Ich fuhr gleich am nächsten Tag hin, um Katjas Oma kennenzulernen und mein neues Heim zu besichtigen. Rieke – so heißt meine „Mitbewohnerin” – begrüßte mich mit Kaffee und Kuchen. Doch das Zimmer…. mir fehlen die Worte! Man kann es so sagen: Die Einrichtung hat schon bessere Zeiten gesehen. Und die waren gefühlt in den 1930er-Jahren. Aber Rieke hatte zum Glück volles Verständnis für meine Entgeisterung und half mir beim Entrümpeln.

Nachdem die alten Möbel draußen waren, konnte ich mich endlich ans Einrichten machen. Doch mein Budget war begrenzt und als angehende Kunststudentin habe ich zugegebenermaßen hohe Ansprüche. Zum Glück hat mir meine Mutter Wayfair empfohlen, wo es tolle Möbel zu unschlagbaren Preisen gibt. Und dann habe ich auch noch die Wayfair-Sparcoupons entdeckt… Was soll ich sagen? Meine Kommilitoninnen beneiden mich um mein traumhaftes Zimmer und meine nette Mitbewohnerin. Denn: Nicht jeder bekommt regelmäßig einen Kuchen gebacken…