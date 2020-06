Fragt man sich nach dem Ziel, das dieser Online-Weinhandel verfolgt, wird man nur eine Antwort erhalten: Jeder Weinliebhaber Deutschlands soll in die Lage versetzt werden, möglichst oft ein Glas guten Weins genießen zu dürfen. Dies ist nicht nur der Wunsch des gesamten Teams, sondern ein fantastischer Antriebsmotor, der das Unternehmen am Laufen hält.

Als Weinliebhaber hat der Inhaber des Unternehmens, Dirk Visser, seine Weine anfangs eigenhändig aus Holland abgeholt und seinen Kunden angeliefert. Dies waren im Jahre 2002 die Anfänge eines sich schnell ausweitenden Unternehmens. Denn Wein ist nicht nur ein Luxusgut. Viele Menschen trinken ihn wie andere ihr Bier oder exquisite Fruchtsäfte. Wein bringt die Menschen zusammen.

Die Nachfrage nach erlesenen Weinen stieg derart schnell für Herrn Visser an, dass er das Ganze nicht mehr alleine bewerkstelligen konnte und den Dienstleister UPS für die Auslieferung mit ins Boot holte. Seit 2007 sind die Büroräumlichkeiten in einer historischen Burg untergebracht und das Lager musste erweitert werden. Und noch immer ist das Wachstum des Unternehmens nicht gestoppt. Im Gegenteil: In das Portfolio des Unternehmens wurde exklusiver Kaffee aufgenommen, der sich ebenfalls sofort bei der Kundschaft durchsetzte.

Nach reiflichen Überlegungen wurde das Unternehmen, um dem Markt weiterhin gerecht werden zu können, an die niederländische E-Commerce-Group e-luscious veräußert und firmiert seither unter dem Namen “e-luscious Deutschland GmbH”.