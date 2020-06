Im Westwing-Onlineshop gibt es ausschließlich eine Kategorie: Den Sale. Hier finden Sie keine Produkte, die zum Originalpreis verkauft werden, sondern ausschließlich Schnäppchen. Pro Woche werden mehr als 2000 Produkte in die Angebote aufgenommen. Allerdings gibt es jedes Produkt nur in limitierter Auflage, so dass der schnellste Schnäppchenjäger die besten Angebote abgreift. Die Artikel können aus ganz unterschiedlichen Kategorien stammen – Teppiche, Kleinmöbel, Küchengeräte, Dekoartikel oder Lampen.

Warum sind die Designermöbel bei Westwing so günstig?

Westwing pflegt sehr gute Kontakte zu Herstellern und Designern auf der ganzen Welt. Aufgekauft werden Restbestände oder Designermöbel, die noch aus vorausgegangenen Kollektionen stammen. Außerdem besitzt Westwing kein eigenes Lager, sondern ordert die Artikel erst dann, wenn eine Bestellung dafür eingegangen ist. Dadurch werden die hohen Logistikkosten eingespart und die Preisrabatte werden direkt an die Kunden und Kundinnen weitergegeben.