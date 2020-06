Angefangen hat bei Wiggle alles mit einem kleinen, privaten Fahrradladen namens Butler Cycles, der in Portsmouth, in Südengland seine Pforten öffnete. Der Laden erweckte das Interesse von Mitch Dall, dem späteren Gründer von Wiggle. Dall entschied sich, Butler Cycles zu kaufen – einen Fahrradladen mit einer bereits mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte. Auf den Kauf folgte der Umzug und die Umbenennung des Ladens in Bikes @ Butlers. Im Mai 1999 startete dann offiziell Wiggle. Von Anfang an war dabei klar, dass es sich bei Wiggle um ein Unternehmen mit starker Internet-Präsenz handeln sollte. 2002 wurden größere Räumlichkeiten in Portsmouth bezogen und dem Wachstum des Unternehmens stand nichts mehr im Weg. Pro Woche wurde dem Angebot eine neue Marke hinzugefügt, das Unternehmen vergrößerte sich immer weiter. 2012 wurden elf neue Websites für Kunden im Ausland ins Netz gestellt. Wiggle beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter in Portmouth und Belfast. Das Team setzt sich dabei aus begeisterten Sportfans zusammen, bei Wiggle weiß man eben, worüber man spricht und was man anbietet. Da ist es natürlich selbstverständlich, dass das Team regelmäßig gemeinsamen Sportaktivitäten nachgeht. So lassen sich auch die im Shop angebotenen Produkte testen und verbessern.