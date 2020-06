Damit Sie über winario an den Gewinnspielen auch einfach online teilnehmen können, ist eine Anmeldung möglich. Die Idee hinter der Webseite ist es, dass die Nutzer keine Gewinnspiele mehr verpassen. Dafür werden alle Angebote der Sender VOX und RTL hier zusammengefasst. Sie können so in aller Ruhe auswählen, an welchen der Gewinnspielen Sie teilnehmen möchte. Da Sie hier keine kostenpflichtige Hotline anwählen müssen, hat sich winario dafür entschieden, einen monatlichen Beitrag für die Unkosten in Anspruch zu nehmen. Die Angebote durch die Webseite beziehen sich daher alle auf mögliche Ersparnisse bei diesem Beitrag. Die Rabattcodes, die Sie durch winario erhalten, ermöglichen es Ihnen, das Angebot für einen bestimmten Zeitraum kostenfrei oder auch zu reduzierten Beträgen zu testen. So haben Sie die Option einfach festzustellen, ob winario für Sie von Interesse ist und ob es lohnenswerte Gewinnspiele gibt, auf die Sie über die Plattform zurückgreifen können.

Die Kosten für das Angebot von winario

Die Idee, eine Webseite zu erstellen, auf der Gewinnspiele von bestimmten Anbietern zusammengefasst werden, spricht eine breite Zielgruppe an. Es gibt viele Glücksritter, die gerne teilnehmen und auch den Überblick nicht verlieren möchten. Dass winario das Angebot gegen eine monatliche Gebühr zur Verfügung stellt, ist ebenfalls verständlich. Hier bewegt sich der Anbieter in einem normalen preislichen Rahmen. Nehmen Sie an den Gewinnspielen telefonisch teil, müssen ebenfalls Kosten selbst getragen werden. Die monatlichen Gebühren bei winario liegen bei 0,50 Euro pro Gewinnspiel, wenn Sie ohne eine Registrierung teilnehmen möchten. Bei einer Registrierung zahlen Sie einen monatlichen Festbetrag und haben Zugriff auf alle Gewinnspiele, die durch winario angeboten werden.