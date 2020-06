Mit dem Service von Wirkaufens klingelt es nicht nur in Ihrem Geldbeutel und Sie schaffen wieder Platz zuhause, Sie schonen auch noch wertvolle Ressourcen und tun so etwas Gutes für die Umwelt. Die Herstellung neuer elektronischer Geräte beansprucht wertvolle Ressourcen, indem Sie mit Wirkaufens dazu beitragen, dass alte Geräte wieder neu aufbereitet werden, tragen Sie zur Verbesserung der Ökobilanz bei. Geräte, die Sie nicht mehr benötigen, sind vielleicht genau das, wonach ein anderer gerade sucht. Alten Geräten wird so ein neues Leben geschenkt. Wirkaufens refurbished alte Geräte zu 100 Prozent regional, was bis zu 50kg an CO2-Emissionen einspart. Helfen Sie also dabei, Elektroschrott zu vermeiden und bessern Sie zugleich auch noch die Haushaltskasse auf!