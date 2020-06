Mit wachsender Lebenserfahrung steigt auch das Bewusstsein dafür, was man selbst will. Daher sind die Kunden des Shops zu 75 Prozent Frauen jenseits der 50, die großen Wert auf Qualität legen, aber nicht ihr gesamtes Geld in Mode investieren wollen. Schon 1913 setzte der Firmengründer Josef Witt in seinem Textilwarengeschäft auf einen individuellen Service, auf eine erstklassige Passform und ein überdurchschnittliches Qualitäts-Preis-Verhältnis. Diese Werte hat sich das Unternehmen bis heute bewahrt.

Mode, die speziell für reife Frauen gemacht ist

Das Sortiment fokussiert sich bei Witt-Weiden auf eine bequeme Passform, die die Trägerin nicht einengt und trotzdem den aktuellen Modetrends entspricht. Zu den beliebtesten Produkten des Shops gehören Schlupfhosen und Hosen mit Gummizug. Aber auch Herren wissen das hervorragende Angebot des Shops zu schätzen und lassen die Dame bei Witt Weiden etwas Komfortables auswählen. Der Witt Weiden-Gutschein bietet einen zusätzlichen Anreiz, sich regelmäßig ein neues Kleidungsstück zu gönnen.