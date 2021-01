Ein Tippfehler ist bei der manuellen Eingabe schnell passiert. Besser ist es daher, wenn Sie den Wolford Gutschein per Copy & Paste einfügen. Legen Sie dabei den Wolford Gutschein in den Zwischenspeicher des PCs ab und fügen diesen dann per Mausklick ins Gutscheinfeld wieder einfügen. So ist eine schnelle und korrekte Übertragung des Coupons sichergestellt.