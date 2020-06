„XXXLutz – mein Möbelhaus, mein Onlineshop“ lautet die Radiowerbung. Und das nicht ohne Grund: In Deutschland gibt es 48 Filialen, in denen Kunden ihre anvisierten Einrichtungsgegenstände einmal auf Herz und Nieren testen können. Wie Sie in Erfahrung bringen, wo sich der nächste XXXLutz-Standort befindet? Über die Filialsuche, die Sie wie folgt bedienen: Klicken Sie im Header auf „Meine Filiale“ und dann auf „XXXLutz Filiale in Ihrer Nähe“. Sie können nun entweder nach Bundesland suchen oder Ihren Standort eingeben. Der Filialfinder wertet Ihnen alle umliegenden Ladengeschäfte aus – inklusive Adresse und Öffnungszeiten.