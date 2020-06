Was könnte besser zusammenpassen, als ausgefallene Designermode und extravagante Kunst? Eben! Genau aus diesem Grund hat Yoox eine Symbiose dieser beiden Leidenschaften erschaffen und bietet neben Damen,- Herren- und Kindermode auch eine eigene Kategorie „Design & Art“ an. Interessant ist für Deal-Jäger vor allem der Sale, in dem Einzelstücke namhafter Designermarken bis zu 70 Prozent günstiger sind. Kunden finden im Shop limitierte Auflagen einzigartiger Designstücke sowie nachhaltige Mode für alle, die besonders umweltbewusst shoppen wollen. Mit einem Rabattcode können Sie die eher hochpreisige Ware zum vergünstigten Preis kaufen und haben immer die Chance auf ein tolles Schnäppchen.