Sparfüchsen dürfte beim Anblick des Onlineshops schwindlig werden, denn nahezu wöchentlich treffen neue Aktionen und Angebote ein. In Abhängigkeit von der Jahreszeit wechseln die Vergünstigungen, die zum großen Teil mit dem Warenwert verrechnet sind. Der erste Weg führt Sie in den Sale. Diese Kategorie erkennen Sie direkt im Hauptmenü an dem roten Prozentzeichen. Entdecken Sie die Vergünstigungen im mittigen Header und klicken Sie auf einen Rabatt, um direkt auf die passende Unterseite zu gelangen.

Wöchentlich erscheinen die neuesten Top-Deals. Damit treffen Vergünstigungen von über 50 Prozent ein, die aber nur für eine limitierte Laufzeit gültig sind. Nicht zuletzt für das Abonnement des Newsletters gibt es einen Gutschein in Höhe von 20 Euro, den Sie auf die nächste Bestellung anwenden. Zu guter Letzt bietet yourhome eine praktische Altgerätemitnahme, wenn Sie sich für eines der Haushaltsgeräte aus dem Onlineshop entscheiden. Sind Sie überzeugt? Dann probieren Sie die neuesten Sparaktionen gleich aus.