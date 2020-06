Die Anfänge von Yves Rocher reichen ins Jahr 1959 zurück, als Monsieur Yves Rocher eine damals zukunftsorientierte Kosmetik kreierte, die Pflanzen-Kosmetik. In seiner bretonischen Heimat entdecke Yves Rocher seine Leidenschaft für die Pflanzenwelt und setzte damit den Grundstein für ein Unternehmen, das heute Standards im Bereich der Pflanzen-Kosmetik setzt. Zu Anfangszeiten wurden die Kosmetikprodukte auf Pflanzenbasis auf dem Dachboden des Elternhauses hergestellt, wo sich Yves Rocher sein eigenes Laboratorium einrichtete. Yves Rocher war zugleich Botaniker, Erzeuger, Hersteller und Händler und erschuf so ein innovatives Business-Modell, mit dem er seine Produkte ohne Zwischenhändler allen Frauen zugänglich machen konnte. Heute wird das Unternehmen von dem Enkel Yves Rocher geleitet. Und auch wenn sich das Unternehmen weiterentwickelt hat, so ist die Vision die gleiche geblieben.