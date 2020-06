Wissen Sie, was ich an Zalando ganz besonders liebe? Das ganz einfache Bestellen und Zurückschicken. Natürlich finde ich auch das riesengroße Produktangebot richtig klasse. Was habe ich mal gelesen? Mehr als 1.500 (!) Marken bietet Zalando im eigenen Onlineshop an. Ich könnte noch nicht mal 100 Marken aufzählen und ich liebe Mode. Auch die vielen Sparmöglichkeiten sind richtig toll. Man merkt, dass sich Zalando in dieser Hinsicht wirklich Gedanken macht.

Doch vor allem das Drumherum ist es, was für mich Zalando von vielen anderen Modehändlern unterscheidet. Trotz des großen Angebots fällt es mir nie schwer, genau das Richtige zu finden. Die Produkte sind gut sortiert und ich kann viele Filtermöglichkeiten nutzen, um schnell das zu entdecken, das ich suche. Alle aktuellen Produktneuheiten finde ich auf einen Blick und auch die Sonderangebote hat Zalando schön übersichtlich sortiert.

Bestellen und Sparen ist bei Zalando kinderleicht

Richtig gut ist bei Zalando auch, dass ich niemals Versandkosten zahlen muss. Und auch für die Rücksendung entstehen für mich keine Gebühren. Es ist ja so, dass es bei einem Einkauf im Internet nicht ganz so einfach ist, nur anhand von Fotos zu entscheiden, ob ich etwas auch gut finde, wenn ich es angezogen habe. Ich würde es mir mit der Bestellung doppelt überlegen, wenn ich für die Zustellung und die Rücksendung Geld bezahlen müsste. Zum Glück stellt sich die Frage bei Zalando gar nicht erst. Ich kann mir auch ganze 100 Tage lang überlegen, ob ich die Sachen behalten möchte – mehr geht einfach nicht.

Und auch das Sparen ist bei Zalando ein einziges Vergnügen. Ich muss einfach nur einen Zalando-Gutschein auswählen, ganz normal einkaufen und den Rabattcode bei der Bestellung eintragen. Schon habe ich die Ersparnis und ich bezahle nur noch den reduzierten Preis. Zalando wird immer der Modehändler meines Vertrauens bleiben – ich habe hier einfach alles, was ich brauche, unter einem „Dach“.