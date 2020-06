Manchmal braucht es bei Zara nur 2 Wochen von der ersten Idee für ein Kleidungsstück bis zu dem Moment, in dem es in der Filiale hängt. Das schätzen natürlich auch die Kundinnen des Labels. Sie sind begeistert davon, dass die Kollektionen alle paar Wochen vollständig wechseln und sich immer topaktuell an den neusten Trends orientieren. Im Vergleich zu anderen Modeketten produziert Zara die Kleidungsstücke nur in kleinerer Stückzahl – so können kontinuierlich kleine Anpassungen an die Kundenwünsche vorgenommen werden. Außerdem wird so eine Überproduktion vermieden und die Kleidung kann preisgünstig verkauft werden.