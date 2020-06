Thomas aus Halle: Bei Zooplus habe ich alles für meinen neuen Hund gefunden

Schon als Kind habe ich mir immer einen Hund gewünscht. Da meine Mutter aber eine schlimme Tierhaarallergie hatte, ging mein Traum in meiner Kindheit leider nicht in Erfüllung. Als ich dann meine erste eigene Wohnung hatte, dauerte es nicht lange, bis ich damit begann, mir die Webseiten von Tierheimen anzuschauen und davon zu träumen, Hundebesitzerin zu sein. Lange habe ich es mit meinen Träumereien allerdings nicht ausgehalten – und habe mich irgendwann ernsthaft mit der Anschaffung eines Hundes befasst.

Schön, dass es Zooplus gibt

Recht schnell habe ich gemerkt, dass es ganz schön viel ist, was ein Hund so braucht. Doch natürlich hielt mich das nicht davon ab, meine Wohnung richtig perfekt für mein neues Haustier zu machen. Bei der Suche nach Onlineshops bin ich dann auch schnell bei Zooplus gelandet. Ich habe mich auf den ersten Blick in die vielen tollen Angebote verliebt, die dort zu finden sind. Alles war schön übersichtlich und die Produkte waren in Kategorien unterteilt, sodass es mir nicht schwer fiel, das zu finden, was ich gesucht habe. Mir hat besonders gut gefallen, dass ich bei Zooplus viele Markenartikel finden konnte und immer die Wahl aus den unterschiedlichsten Modellen hatte.

Nachdem ich alles beisammen hatte, war ich richtig erstaunt, wie wenig mich mein Einkauf kostete. Ja, ich habe viele Artikel im Sale von Zooplus gefunden, aber auch die Produkte mit den regulären Preisen waren ganz schön günstig. Und da ich dann bei Zooplus auch noch einen Gutschein für Neukunden gefunden habe, gab es sogar einen Rabatt auf die Bestellung. Wenige Tage später war alles da und meine Wohnung war in Kürze bereit für meinen neuen vierbeinigen Freund. Mein Hund fühlt sich pudelwohl bei mir – und das habe ich auch den tollen Produkten bei Zooplus zu verdanken.

Entdecken auch Sie die riesengroße Welt der Zooplus-Produkte und vergessen Sie dabei nicht, nach einem Zooplus-Gutschein Ausschau zu halten.